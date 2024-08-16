Fenerbahçe'de Joao Pedro gerçekleri

Fenerbahçe'de kendisine takım bulması istenen Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'dan haber alınamadığı haberleri gerçeği yansıtmıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Joao Pedro gerçekleri
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16 Ağustos 2024 11:46
Son güncelleme 16 Ağustos 2024 11:56
Fenerbahçe'de Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro, son yıllardaki en büyük hayal kırıklığı oldu.

Geçen sezon Gremio'ya kiralanan 32 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılmadı. Ancak İstanbul'a dönmeyen Pedro, kayıplara karıştığı ve haber alınamadığı iddia edilmişti.

TRT Spor'un haberine göre; kulüp tarafından izinli olan Pedro, kendisine takım arıyor ve 'kaybolduğu' iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Fenerbahçe ile Pedro'nun yolları kısa süre içinde ayrılacak.
28 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol atabildi.



 
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