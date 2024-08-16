Fenerbahçe'de Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro, son yıllardaki en büyük hayal kırıklığı oldu.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol atabildi.
Geçen sezon Gremio'ya kiralanan 32 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılmadı. Ancak İstanbul'a dönmeyen Pedro, kayıplara karıştığı ve haber alınamadığı iddia edilmişti.28 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ
TRT Spor'un haberine göre; kulüp tarafından izinli olan Pedro, kendisine takım arıyor ve 'kaybolduğu' iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Fenerbahçe ile Pedro'nun yolları kısa süre içinde ayrılacak.
TRT Spor'un haberine göre; kulüp tarafından izinli olan Pedro, kendisine takım arıyor ve 'kaybolduğu' iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Fenerbahçe ile Pedro'nun yolları kısa süre içinde ayrılacak.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol atabildi.