Geçen sezon Gremio'ya kiralanan 32 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılmadı. Ancak İstanbul'a dönmeyen Pedro, kayıplara karıştığı ve haber alınamadığı iddia edilmişti.



TRT Spor'un haberine göre; kulüp tarafından izinli olan Pedro, kendisine takım arıyor ve 'kaybolduğu' iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Fenerbahçe ile Pedro'nun yolları kısa süre içinde ayrılacak.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol atabildi.