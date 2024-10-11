Fenerbahçe'de İrfan Can kalacak! 3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini kesin olarak uzatmak istiyor. Sarı lacivertli yönetim, yıldız futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İrfan Can kalacak! 3 yıllık sözleşme
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11 Ekim 2024 08:18
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Sarı-lacivertli yönetim, milli futbolcuyla kesin olarak yeniden anlaşmanın hesaplarını yapıyor.

Yönetimin bu konuda kararlı olduğu ve 3 yıllık yeni sözleşmeyle İrfan Can'ı mutlaka kadroda tutacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR

Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek isteyen yıldız oyuncunun da sezon sonu için kendisine gelen teklifleri geri çevirdiği vurgulandı.

ÇAĞLAR VE İSMAİL UMUDU

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'la deplasmanda zorlu bir puan mücadelesine çıkacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlarken dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in tedavilerine devam edildi. Sağlık ekibinin, Çağlar ve İsmail'i Samsunspor maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı. 

 
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