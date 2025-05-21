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Fenerbahçe'de imzalarda hedefe ulaşılsa bile seçim Eylül'de!

Muhalefet yeterli imza sayısına ulaştığında, tüzüğe göre Sicil Kurulu bu imzaları denetleyecek. Fenerbahçe yönetimi itiraz hakkını kullanıp, zaman kazanacak. İşte detaylar...

calendar 21 Mayıs 2025 12:54
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de imzalarda hedefe ulaşılsa bile seçim Eylül'de!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul'u eylül ayında gerçekleştireceklerini 18 Mayıs'ta açıklamıştı. Bu karar muhalefetin tepkisini çekmiş, seçimlerin haziran ayı içerisinde gerçekleşmesi için imza kampanyası yeniden hız kazanmıştı.

Ancak sarı-lacivertli yönetim, muhalefetin bu girişimini tüzüğe dayanarak geri çevirecek. Genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısının 5'te birinin noterden yazılı talebine ulaşılırsa (Haziran ayını bulacağı düşünülüyor) ilk olarak Sicil Kurulu tarafından bu imzalar incelenecek. 

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KOÇ'TAN TALİMAT

Yönetim imzalara yapacağı itirazların ardından zaman kazanacak ve tüzüğün 21. Madde, 2. Fıkrasında yer alan seçim için tanıdığı 60 günlük maksimum süreyi de sonuna kadar kullanacak. İmza kampanyasının kulübe ve özellikle gerçekleştirilmek istenen ekonomik istikrar sürecine zarar vereceğini düşünen Koç, hukukçulara bu yönde talimat verdi.

Muhalif kanat ile Başkan Koç bir anlaşma yoluna gitmediği sürece Olağanüstü Genel Kurul'un eylül ayından önce yapılması çok zor gözüküyor. 


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