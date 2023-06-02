Fenerbahçe'de hedef Ziraat Türkiye Kupası

Lig şampiyonluğunu kaçıran Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na odaklandı. Sarı lacivertli takım, taraftarına en azından bir şampiyonluk yaşatıp gönlünü almak amacında.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de hedef Ziraat Türkiye Kupası
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02 Haziran 2023 13:26
Hafta sonu çıkacağı Galatasaray derbisiyle ligi bitirecek olan Fenerbahçe, ligi en azından 2. tamamlamak için sahaya çıkacak. Ancak sarı lacivertlilerin artık önceliği tamamen Ziraat Türkiye Kupası olacak.

Taraftarının gönlünü kazanmak ve teselli etmek isteyen Fenerbahçe, 11 Haziran Pazar günü Başakşehir'le oynayacağı kupa finalini kazanıp sezonu en azından bir kupayla noktalamak amacında.

Kanarya, ayrıca derbi maça da mutlak galibiyet parolasıyla çıkıp taraftarına yine bir derbi zaferi yaşatmayı hedefliyor.
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