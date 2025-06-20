Fenerbahçe'de hedef Merih Demiral!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce savunmaya yaptığı Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü takviyeleriyle dikkat çeken Sarı-Lacivertliler, şimdi de gözünü bir başka milli yıldıza dikti: Merih Demiral.
ASYA'DA ZİRVEYE TAŞIDI
Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, takımının Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda başrol oynadı. Hem kulübünde hem de A Milli Takım'da gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettiren 27 yaşındaki stoper, yeniden Avrupa'nın ve Türkiye'nin önemli kulüplerinin radarına girdi.
ALTYAPIDAN YETİŞTİ AVRUPA'DA PARLADI
Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral, genç yaşta Avrupa'ya açılarak Sporting, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi önemli kulüplerde forma giydi. Şimdi ise Sarı-Lacivertli ekip, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.
FENERBAHÇE'NİN PLANI HAZIR
Savunma hattında derinlik ve kaliteyi artırmak isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun da Merih transferine onay verdiği öğrenildi. Yönetim, bu transferi kısa sürede sonuçlandırmak için temaslara başladı.
Fenerbahçe, Merih Demiral transferiyle yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
ASYA'DA ZİRVEYE TAŞIDI
Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, takımının Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda başrol oynadı. Hem kulübünde hem de A Milli Takım'da gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettiren 27 yaşındaki stoper, yeniden Avrupa'nın ve Türkiye'nin önemli kulüplerinin radarına girdi.
ALTYAPIDAN YETİŞTİ AVRUPA'DA PARLADI
Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral, genç yaşta Avrupa'ya açılarak Sporting, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi önemli kulüplerde forma giydi. Şimdi ise Sarı-Lacivertli ekip, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.
FENERBAHÇE'NİN PLANI HAZIR
Savunma hattında derinlik ve kaliteyi artırmak isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun da Merih transferine onay verdiği öğrenildi. Yönetim, bu transferi kısa sürede sonuçlandırmak için temaslara başladı.
Fenerbahçe, Merih Demiral transferiyle yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
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