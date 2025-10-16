16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Fenerbahçe'de gündem Leon Goretzka: Bayern Münih'ten cevap!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 16 Ekim 2025 09:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de gündem Leon Goretzka: Bayern Münih'ten cevap!
Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız orta sahası Leon Goretzka için harekete geçti.

FENERBAHÇE'DE GÜNDEM GORETZKA

Bild'de yer alan habere göre Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor. 

TEDESCO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun, Schalke döneminden iyi tanıdığı Goretzka'nın özelliklerini çok beğendiği ve onu takıma kazandırmak istediği belirtildi.

TRANSFERE ENGEL

Öte yandan haberde Bayern'de kadro derinliğinin az olması transferin önündeki en büyük engel olarak kaydedildi. Bu engelin transferin ara transfer döneminde gerçekleşmesini mümkün kılmadığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Alman kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun, kulüple arasında sözleşme görüşmeleri yapılacak olsa da, şu anda yeni kontrat ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
