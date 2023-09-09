Fenerbahçe'de gündem "Atatürk Stadyumu"

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gündem 'Atatürk Stadyumu'
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09 Eylül 2023 13:09
Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç, stadyumun isim değişikliği hakkında konuştu.

"YOĞUN TALEP VAR"

Stadın adının "Atatürk Stadyumu" olarak değişmesi hakkında konuşan Koç, "Stadyumumuza Atatürk adı verilmesi için yoğun bir talep oldu. Biz de bu talep doğrultusunda harekete geçtik. Sizlerden alacağımız yetki ile süreci hızlı şekilde tamamlamak arzusundayız." dedi

"EN ÇOK BİZE YAKIŞIR"

Kulüp geleneklerine uygun bir isim olacağını söyleyen Ali Koç, "Şahsi düşüncem, yönetimin düşüncesine göre tarihe bakınca, Fenerbahçe'nin duruşuna bakınca, bağlılığına, aidiyet duygusuna, ilke ve prensiplerine bakınca stadyumumuza Atatürk ismini vermek en çok bize yakışır." ifadelerini kullandı.
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