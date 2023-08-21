Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cengiz Ünder ve Fred, Samsunspor maçıyla sarı-lacivertli forma altında ilk maçlarına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz ilki yaşadı
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21 Ağustos 2023 21:07
Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Brezilyalı Fred ile Marsilya'dan aldığı milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk kez 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın maç kadrosuna alınmadı.

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