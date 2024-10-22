Fenerbahçe'de Fred'in yerine İsmail oynayacak

Fenerbahçe'de cezalı Fred'in yerine Bodrumspor maçında İsmail Yüksek'in oynaması planlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Fred'in yerine İsmail oynayacak
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22 Ekim 2024 10:51
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, Samsunspor maçının 40. dakikasında yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Ceza sınırında olan 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 10'uncu haftasındaki Bodrum FK maçında forma giyemeyecek. Fred'in yerine ise sakatlığını atlatan İsmail Yüksek bu maçta sahaya çıkacak.

Jose Mourinho, bu maçta orta alanda Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek ikilisini kullanmayı planlıyor ancak aksi bir durumda Mert Hakan Yandaş da orta sahada görev alabilir.



 
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