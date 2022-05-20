Fenerbahçe'de forvet ve stoper harekatı

Gelecek sezon için kadrosuna nokta atışı transferler yapmak isteyen Fenerbahçe'de forvet ve stoper transferlerine öncelik verildi.Forvet konusunda Fenerbahçe için ortaya atılan son iddia Martin Braithwaite oldu.Barcelona'nın elden çıkarmak istediği oyuncuları yazan İspanyol siteler, listede Braithwaite'ın da yer aldığını duyurdu. Danimarkalı santrfor ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Valencia ve İtalyan ekiplerinin oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 30 yaşındaki santrfor 2020'nin devre arasında Leganes'ten 18 milyon euro'ya transfer edilmişti.Öte yandan sarı-lacivertli ekipte stoper harekatı da başladı Kim Min Jae için ciddi teklifler alan Fenerbahçe olası bir ayrılıkta stopere de transfer yapacak. Portekiz basını, sarı-lacivertlilerin Guimaraes'ten Abdul Mumin için görüşmelere başladığını iddia etti. Portekiz basını, Fenerbahçe Vitoria Guimaraes'in 23 yaşındaki Gana'lı savunmacısı Abdul Mumin'in peşinde. Ganalı savunmacı için Monaco ve Lille'in de devrede olduğu ifade edildi. Bu sezon 29 maçta görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var. Ganalı stoperin güncel piyasa değeri 3 milyon euro.Fenerbahçe bu iki transferi bitirerek sezona hazır girmeyi planlıyor.