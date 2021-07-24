Fenerbahçe'de Enner Valencia açık kapatıyor!

Fenerbahçe'de Ekvador ile Copa America'da mücadele ettikten sonra kampa katılan Enner Valencia'nın, özel çalışmalarla kısa sürede takım arkadaşlarının seviyesine ulaşması bekleniyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Enner Valencia açık kapatıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2021 13:50
Fenerbahçe'de Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, ülkesiyle birlikte Copa America'da mücadele etmişti. Valencia bu nedenle izne geç çıktı ve takıma önceki gün katıldı.

Başarılı oyuncu, hocası Vitor Pereira ile tanışıp bir süre sohbet etti. Daha sonra özel testlere sokulan Valencia'nın fiziki durumu tespit edildi ve özel idman programı hazırlandı.

Takıma iyi bir şekilde döndüğü belirlenen 31 yaşındaki oyuncunun, özel çalışmalarla kısa sürede takım arkadaşlarının seviyesine ulaşması bekleniyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.