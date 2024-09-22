Fenerbahçe'de En-Nesyri tepkisi!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırladı. Ancak Sarı-lacivertliler, evinde 3-1'lik skorla mağlup olarak taraftarlarını üzdü.
Maçın ardından Fenerbahçe cephesinde özellikle teknik direktör Jose Mourinho ve bazı oyuncular yoğun eleştirilere maruz kaldı. Bu isimlerin başında ise Faslı forvet Youssef En-Nesyri yer aldı.
Mourinho'nun 67. dakikada oyuna dahil ettiği En-Nesyri, beklentilerin bir kez daha altında kalarak önemli gol fırsatlarını değerlendiremedi.
Üst üste 4. maçında da gol sevinci yaşayamayan Faslı futbolcunun, maç sırasında kaçırdığı net gol pozisyonu, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, kaçan bu fırsatlar sonrası En-Nesyri'ye sosyal medyada sert eleştiriler yöneltti.
ACUN ILICALI'DAN CEVAP
En-Nesyri'nin kaçırdığı gol sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen'in performansını neye bağlıyorsunuz peki, çok mu iyiydi bugün? En-Nesyri de iyi oynayamadı. Forvetler böyle derbilerde çok kolay pozisyon bulamaz. Bireysel durumlara girmeye gerek yok. Şu anda herhangi bir futbolcu için konuşmak ayıp olur. Oosterwolde için futbolcu değil deniliyordu, geldiği nokta ortada. Günlük konuşursak hata yaparız. Bizim inancımız gelecekle ilgili, ben de gayet iyimserim. Büyük bir camiayız. Taraftarımız tabii ki üzüldü ama bunun altından hep beraber kalkıp ileriye gideceğiz. Kılcal damarlar aramaya gerek yok. Pozisyonlarımız ortada. Maçın özetinde bizim pozisyonlarımızı izlemekten yorulursunuz. Karamsar olduğum bir nokta yok." ifadelerini kullandı.
Maçın ardından Fenerbahçe cephesinde özellikle teknik direktör Jose Mourinho ve bazı oyuncular yoğun eleştirilere maruz kaldı. Bu isimlerin başında ise Faslı forvet Youssef En-Nesyri yer aldı.
Mourinho'nun 67. dakikada oyuna dahil ettiği En-Nesyri, beklentilerin bir kez daha altında kalarak önemli gol fırsatlarını değerlendiremedi.
Üst üste 4. maçında da gol sevinci yaşayamayan Faslı futbolcunun, maç sırasında kaçırdığı net gol pozisyonu, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, kaçan bu fırsatlar sonrası En-Nesyri'ye sosyal medyada sert eleştiriler yöneltti.
ACUN ILICALI'DAN CEVAP
En-Nesyri'nin kaçırdığı gol sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen'in performansını neye bağlıyorsunuz peki, çok mu iyiydi bugün? En-Nesyri de iyi oynayamadı. Forvetler böyle derbilerde çok kolay pozisyon bulamaz. Bireysel durumlara girmeye gerek yok. Şu anda herhangi bir futbolcu için konuşmak ayıp olur. Oosterwolde için futbolcu değil deniliyordu, geldiği nokta ortada. Günlük konuşursak hata yaparız. Bizim inancımız gelecekle ilgili, ben de gayet iyimserim. Büyük bir camiayız. Taraftarımız tabii ki üzüldü ama bunun altından hep beraber kalkıp ileriye gideceğiz. Kılcal damarlar aramaya gerek yok. Pozisyonlarımız ortada. Maçın özetinde bizim pozisyonlarımızı izlemekten yorulursunuz. Karamsar olduğum bir nokta yok." ifadelerini kullandı.