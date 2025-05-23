Fenerbahçe'de En Nesyri, kararını verdi!

Fenerbahçe'nin sezon başında 20 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, son dönemdeki taraftar protestolarından ciddi anlamda rahatsız.



Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Eyüpspor maçında gol atan En-Nesyri, buna rağmen tribünlerden gelen ıslıklarla karşılaştı.



Faslı yıldız, golü sonrası taraftarlara kulaklarını gösterip "Duymuyorum" şeklinde bir tepki verdi.



"PROTESTOLUK NE YAPTIM"



Yakın çevresine dert yanan En-Nesyri, "Kaç tane gol attım, ıslık neden? Protestoluk ne yaptım?" diyerek duygularını dile getirdi.



Tecrübeli santrforun önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek istemediği, Avrupa ve Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.



Bununla birlikte En-Nesyri için 25 milyon Euro'yu gözden çıkaran kulüpler olduğu belirtildi.



SZYMANSKI'DE DE DURUM AYNI



Sarı-lacivertlilerde benzer bir mutsuzluk yaşayan diğer isim de Sebastian Szymanski.



Polonyalı futbolcunun takımın gidişatından memnun olmadığı ve ayrılığı ciddi bir şekilde düşündüğü kaydedildi.



Sezon sonunda yapılacak değerlendirmede iki oyuncunun durumu yönetimin öncelikli gündem maddelerinden birisi olacak.



EN NESYRI'NİN PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON EURO



27 yaşındaki Faslı golcünün piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.



EN NESYRI PERFORMANSI



Fenerbahçe formasını bu sezon 50 maçta giyen En-Nesyri, 28 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



SZYMANSKI PERFORMANSI



26 yaşındaki Szymanski ise bu sezon 51 maça çıktı. Polonyalı oyuncu, 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.



