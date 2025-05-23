22 Mayıs
Alkmaar-SC Heerenveen
4-1
22 Mayıs
FC Twente-NEC Nijmegen
3-2UZS
22 Mayıs
Grasshopper-St. Gallen
2-0
22 Mayıs
Winterthur-Sion
2-0
22 Mayıs
Yverdon-FC Zürich
3-2

Fenerbahçe'de En Nesyri, kararını verdi!

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 2-1 yendiği maçta protesto edilmesine üzülen ve attığı gol sonrası tribünlere eliyle "Duymuyorum" işareti yapan Faslı yıldız oyuncu Youssef En-Nesyri, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı.

calendar 23 Mayıs 2025 10:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de En Nesyri, kararını verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin sezon başında 20 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, son dönemdeki taraftar protestolarından ciddi anlamda rahatsız. 

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Eyüpspor maçında gol atan En-Nesyri, buna rağmen tribünlerden gelen ıslıklarla karşılaştı. 

Faslı yıldız, golü sonrası taraftarlara kulaklarını gösterip "Duymuyorum" şeklinde bir tepki verdi. 

"PROTESTOLUK NE YAPTIM"

Yakın çevresine dert yanan En-Nesyri, "Kaç tane gol attım, ıslık neden? Protestoluk ne yaptım?" diyerek duygularını dile getirdi.

Tecrübeli santrforun önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek istemediği, Avrupa ve Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı öğrenildi. 

Bununla birlikte En-Nesyri için 25 milyon Euro'yu gözden çıkaran kulüpler olduğu belirtildi.

SZYMANSKI'DE DE DURUM AYNI 

Sarı-lacivertlilerde benzer bir mutsuzluk yaşayan diğer isim de Sebastian Szymanski.

Polonyalı futbolcunun takımın gidişatından memnun olmadığı ve ayrılığı ciddi bir şekilde düşündüğü kaydedildi. 

Sezon sonunda yapılacak değerlendirmede iki oyuncunun durumu yönetimin öncelikli gündem maddelerinden birisi olacak.

EN NESYRI'NİN PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON EURO 

27 yaşındaki Faslı golcünün piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.

EN NESYRI PERFORMANSI

Fenerbahçe formasını bu sezon 50 maçta giyen En-Nesyri, 28 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

SZYMANSKI PERFORMANSI

26 yaşındaki Szymanski ise bu sezon 51 maça çıktı. Polonyalı oyuncu, 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.