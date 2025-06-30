Fenerbahçe'de Emre Mor'a Süper Lig'den iki talip!

Fenerbahçe'de gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Emre Mor'a Süper Lig'den iki kulüp talip oldu.



Sarı-lacivertli ekipte kalması beklenmeyen Emre Mor için Gaziantep FK ve Kocaelispor devreye girdi.



İki kulübün de tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için temaslara başladığı öğrenildi.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki kanat oyuncusu, burada 22 resmi karşılaşmada forma giydi ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



