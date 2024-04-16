Fenerbahçe'de Edin Dzeko gönülleri fethetti

Fenerbahçe'de bu sezonun en önemli transferi olan Edin Dzeko, gerek saha içi ve dışındaki davranışlarıyla kendisine güvenenleri haklı çıkarmaya devam ediyor.
Sarı lacivertli formayla 40 resmi maça çıkan ve 24 gol, 9 asist üreten Boşnak futbolcu, takımının hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde yola devam etmesinde başrolü oynadı. 38 yaşında olmasına karşın Fenerbahçe'nin en çok koşan ve mücadele eden isimleri arasında başı çeken Dzeko'nun son Olympiakos ve Karagümrük maçlarında yaptıkları ise ayakta alkışlandı.
FENERBAHÇE'YE AİDİYET DUYGUSU ÇOK GÜÇLÜ
Olympiakos deplasmanında kendisine olumsuz tezahürat yapan Yunan taraftarlara formasındaki Türk bayrağını öperek karşılık veren Dzeko, Karagümrük maçında da attığı gole sevinmek yerine doğruca, sakatlandığı için yerde yatan Osayi-Samuel'in yanına koşup durumunu sordu.
Dzeko'nun Fenerbahçe ve Türkiye ile ilgili aidiyet duygularının ne kadar güçlü olduğunu gösteren olaylar bununla da sınırlı değil. Takıma yeni transfer edilen oyuncuları tesislerin kapısında karşılayıp 'Hoş geldin' diyen ve İstanbul'u gezdiren de Edin Dzeko...
DZEKO'NUN SÖYLEDİĞİ SORGULANMAZ, YAPILIR
Edin Dzeko'nun Fenerbahçe için ne kadar önemli bir karakter olduğunu, yakınları bakın nasıl anlatıyor: "Dzeko'nun söylediği asla sorgulanmaz, uygulanır. Çünkü herkes onun iyi niyetine ve doğrusunu bildiğine inanır. Teknik direktör İsmail Kartal'a en çok yardımcı olan futbolcudur. Antrenmanlara bir saat önceden gelip fitness yapar. Aile hayatı çok düzgündür, profesyonelce yaşar. Kariyeri şampiyonluklarla dolu olmasına rağmen kibirin zerresi yoktur. Tüm takım arkadaşlarının yardımına koşar.
Sarı lacivertli formayla 40 resmi maça çıkan ve 24 gol, 9 asist üreten Boşnak futbolcu, takımının hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde yola devam etmesinde başrolü oynadı. 38 yaşında olmasına karşın Fenerbahçe'nin en çok koşan ve mücadele eden isimleri arasında başı çeken Dzeko'nun son Olympiakos ve Karagümrük maçlarında yaptıkları ise ayakta alkışlandı.
FENERBAHÇE'YE AİDİYET DUYGUSU ÇOK GÜÇLÜ
Olympiakos deplasmanında kendisine olumsuz tezahürat yapan Yunan taraftarlara formasındaki Türk bayrağını öperek karşılık veren Dzeko, Karagümrük maçında da attığı gole sevinmek yerine doğruca, sakatlandığı için yerde yatan Osayi-Samuel'in yanına koşup durumunu sordu.
Dzeko'nun Fenerbahçe ve Türkiye ile ilgili aidiyet duygularının ne kadar güçlü olduğunu gösteren olaylar bununla da sınırlı değil. Takıma yeni transfer edilen oyuncuları tesislerin kapısında karşılayıp 'Hoş geldin' diyen ve İstanbul'u gezdiren de Edin Dzeko...
DZEKO'NUN SÖYLEDİĞİ SORGULANMAZ, YAPILIR
Edin Dzeko'nun Fenerbahçe için ne kadar önemli bir karakter olduğunu, yakınları bakın nasıl anlatıyor: "Dzeko'nun söylediği asla sorgulanmaz, uygulanır. Çünkü herkes onun iyi niyetine ve doğrusunu bildiğine inanır. Teknik direktör İsmail Kartal'a en çok yardımcı olan futbolcudur. Antrenmanlara bir saat önceden gelip fitness yapar. Aile hayatı çok düzgündür, profesyonelce yaşar. Kariyeri şampiyonluklarla dolu olmasına rağmen kibirin zerresi yoktur. Tüm takım arkadaşlarının yardımına koşar.