Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında eleştiri alan futbolcuların başında Edin Dzeko geliyor. Süper Lig'de 12 golü bulunan Boşnak yıldızın bu gollerin sadece 3'ünü sezonun ikinci devresinde atması dikkatleri çekiyor.
OLDUKÇA ÇARPICI RAKAMLAR
39 yaşındaki futbolcunun son 5 sezonuna bakıldığında bu durumun ilk kez yaşanmaması dikkatleri çekiyor.
Dzeko geçen sezon Süper Lig'de tam 21 gole imzasını atmıştı. Ancak bu gollerin 16'sını sezonun ilk yarısında, sadece 5'i ise ikinci yarıda gelmişti.
Yine yıldız futbolcu Inter formasını giydiği 2022-23 sezonunda Serie A'daki 9 golünün 3'ünü, 2021-22 sezonunda ise 13 golünün yalnızca 5'ini sezonun ikinci devresinde rakip ağlara yollamıştı.
Edin Dzeko 2020- 21 sezonunda da Roma'da oynarken 7 golünün 1'ini ikinci devre atmıştı.
AYRILIK ARTIK ÇOK YAKLAŞTI
Boşnak forvetin son 5 sezon toplam gol sayısına bakıldığında ise 62 golünün yalnızca yüzde 27'si yani 17'sinin ikinci yarılarda geldiği gözleniyor. Artık futbol kariyerinin son dönemine gelen Dzeko'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim çok büyük bir ihtimalle sözleşmeyi uzatmayacak ve haziran ayı başında yollar ayrılacak.
47 MAÇTA 19 GOL ATTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maçta forma giyen yıldız forvet Edin Dzeko, 19 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe'de Dzeko'nun ikinci yarı karnesi zayıf!
Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında formda düşüş yaşayan Edin Dzeko, son 5 sezondaki gol dağılımı ve düşük ikinci yarı performansıyla dikkat çekti.
Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında eleştiri alan futbolcuların başında Edin Dzeko geliyor. Süper Lig'de 12 golü bulunan Boşnak yıldızın bu gollerin sadece 3'ünü sezonun ikinci devresinde atması dikkatleri çekiyor.
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