Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a Süper Lig'den 3 talip!

Fenerbahçe'de kadrodaki bazı oyuncularla yolların ayrılması beklenirken, yönetim yeni transferlerle ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor. Bu süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre, kadro dışı bırakılan tecrübeli forvet Cenk Tosun'a Süper Lig'den Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un talip olduğu öğrenildi.
Tedesco ile problem yaşadığı belirtilen 34 yaşındaki golcünün ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.
BU SEZON CENK TOSUN
Bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 7 maçta yalnızca 72 dakikada süre alan Cenk Tosun, 1 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Transfermarkt verilerine göre 900 bin Euro değeri bulunan tecrübeli golcünün mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek..
