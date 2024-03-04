Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü duvar ördü!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü duvar ördü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2024 10:23
Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.

Milli savunmacı, ara transfer döneminde geldiği Fenerbahçe'de performansını artırmaya devam ediyor. Çağlar, sakatlıktan dönen ve uzun bir aranın ardından forma giyen Becao ile hemen uyum yakaladı. 27 yaşındaki stoper, 90 dakika görev yaptığı karşılaşmada 12 ikili mücadelenin 7'sini, 8 hava topunun ise 6'sını kazandı. Çağlar, performansıyla alkış aldı.

FORMAYI BIRAKMAYACAK!

Çağlar Söyüncü ayrıca tam 9 atak uzaklaştırdı. Başarılı stoper, toplamda 50 kez topla buluştu, 40 pas denemesinin 34'ünde doğru adresi bularak yüzde 85'lik bir isabet oranı yakaladı. Becao'nun dönmesiyle birlikte stoperdeki rekabet tavan yapsa da Çağlar, formayı kolay kolay bırakmayacağını gösterdi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery