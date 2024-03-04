Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü duvar ördü!

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.
Milli savunmacı, ara transfer döneminde geldiği Fenerbahçe'de performansını artırmaya devam ediyor. Çağlar, sakatlıktan dönen ve uzun bir aranın ardından forma giyen Becao ile hemen uyum yakaladı. 27 yaşındaki stoper, 90 dakika görev yaptığı karşılaşmada 12 ikili mücadelenin 7'sini, 8 hava topunun ise 6'sını kazandı. Çağlar, performansıyla alkış aldı.
FORMAYI BIRAKMAYACAK!
Çağlar Söyüncü ayrıca tam 9 atak uzaklaştırdı. Başarılı stoper, toplamda 50 kez topla buluştu, 40 pas denemesinin 34'ünde doğru adresi bularak yüzde 85'lik bir isabet oranı yakaladı. Becao'nun dönmesiyle birlikte stoperdeki rekabet tavan yapsa da Çağlar, formayı kolay kolay bırakmayacağını gösterdi.
Milli savunmacı, ara transfer döneminde geldiği Fenerbahçe'de performansını artırmaya devam ediyor. Çağlar, sakatlıktan dönen ve uzun bir aranın ardından forma giyen Becao ile hemen uyum yakaladı. 27 yaşındaki stoper, 90 dakika görev yaptığı karşılaşmada 12 ikili mücadelenin 7'sini, 8 hava topunun ise 6'sını kazandı. Çağlar, performansıyla alkış aldı.
FORMAYI BIRAKMAYACAK!
Çağlar Söyüncü ayrıca tam 9 atak uzaklaştırdı. Başarılı stoper, toplamda 50 kez topla buluştu, 40 pas denemesinin 34'ünde doğru adresi bularak yüzde 85'lik bir isabet oranı yakaladı. Becao'nun dönmesiyle birlikte stoperdeki rekabet tavan yapsa da Çağlar, formayı kolay kolay bırakmayacağını gösterdi.