Fenerbahçe'de Becao'nun son durumu

Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığının ardından Hatayspor maçıyla sahalara dönen ve sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamayan Rodrigo Becao'nun son durumu belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Becao'nun son durumu
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04 Mart 2024 10:28
Fenerbahçe'de Hatay maçında oyuna devam edemeyen Rodrigo Becao'nun son durumu belli oldu.

Brezilyalı savunmacı, 29 Ekim'de sakatlandığı Pendikspor maçının ardından ilk kez önceki akşam Hatayspor karşısında forma giymişti.

Becao, "Beni değiştirin" işaretinin ardından 82. dakikada yerini Bonucci'ye bırakmıştı.

HERHANGİ BİR SIKINTISI YOK

Dün yapılan kontrollerde yıldız savunmacının herhangi bir sıkıntısı olmadığı belirlendi. Takımla çalışmaları sürdürecek olan başarılı stoper, görev verilmesi halinde perşembe günkü St.Gilloise mücadelesinde takımdaki yerini alabilecek.  

 
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