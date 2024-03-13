Fenerbahçe'de Becao forma bekliyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Kadıköy'de oynanacak Union SG mücadelesinde forma bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Becao forma bekliyor
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13 Mart 2024 10:12
Fenerbahçe, St.Gilloise rövanşının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.

Uzun süren sakatlığı sonrası Hatay maçında sahalara dönen ancak yeniden sakatlanan Rodrigo Becao, önceki gün antrenmana çıkmıştı. Sambacı dünkü idmanı da sorunsuz tamamladı.

FORMA BEKLİYOR

28 yaşındaki stoper, 14 Mart Perşembe günü oynanacak mücadelede forma bekliyor.

Serdar Aziz, UEFA listesinde yok. Çağlar Söyüncü ise sakat. St.Gilloise karşısında İsmail Kartal'ın elindeki stoperler Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao olacak.  

 
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