Fenerbahçe, St.Gilloise rövanşının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.
Uzun süren sakatlığı sonrası Hatay maçında sahalara dönen ancak yeniden sakatlanan Rodrigo Becao, önceki gün antrenmana çıkmıştı. Sambacı dünkü idmanı da sorunsuz tamamladı.
FORMA BEKLİYOR
28 yaşındaki stoper, 14 Mart Perşembe günü oynanacak mücadelede forma bekliyor.
Serdar Aziz, UEFA listesinde yok. Çağlar Söyüncü ise sakat. St.Gilloise karşısında İsmail Kartal'ın elindeki stoperler Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao olacak.
Uzun süren sakatlığı sonrası Hatay maçında sahalara dönen ancak yeniden sakatlanan Rodrigo Becao, önceki gün antrenmana çıkmıştı. Sambacı dünkü idmanı da sorunsuz tamamladı.
FORMA BEKLİYOR
28 yaşındaki stoper, 14 Mart Perşembe günü oynanacak mücadelede forma bekliyor.
Serdar Aziz, UEFA listesinde yok. Çağlar Söyüncü ise sakat. St.Gilloise karşısında İsmail Kartal'ın elindeki stoperler Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao olacak.