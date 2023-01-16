Fenerbahçe'de Batshuayi etkisiz kaldı

Fenerbahçe'de Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Galatasaray maçından sonra Gaziantep FK mücadelesinde de varlık gösteremedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Batshuayi etkisiz kaldı
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16 Ocak 2023 09:39
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Galatasaray maçından sonra Gaziantep FK mücadelesinde de etkisiz kaldı.

Belçikalı santrfor, Kırmızı Siyahlılar karşısında üretkenlik problemi yaşadı. 29 yaşındaki oyuncunun, 'Gol' hasreti 2 maça çıktı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Belçikalı oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertli forma altında 19 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı. 

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