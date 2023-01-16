Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Galatasaray maçından sonra Gaziantep FK mücadelesinde de etkisiz kaldı.
Belçikalı santrfor, Kırmızı Siyahlılar karşısında üretkenlik problemi yaşadı. 29 yaşındaki oyuncunun, 'Gol' hasreti 2 maça çıktı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Belçikalı oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertli forma altında 19 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı.
Belçikalı santrfor, Kırmızı Siyahlılar karşısında üretkenlik problemi yaşadı. 29 yaşındaki oyuncunun, 'Gol' hasreti 2 maça çıktı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Belçikalı oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertli forma altında 19 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı.