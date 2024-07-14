Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Umut Nayir

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un transferinin resmiyete dökülmesinin ardından Umut Nayir'in takımdan ayrılması bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Umut Nayir
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14 Temmuz 2024 11:33
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki futbolcunun transferini hafta içinde resmiyete dökmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un takıma katılmasının ardından Umut Nayir'in sarı-lacivertli kulübe veda etmesi bekleniyor.

Umut Nayir ile Süper Lig'den Rizespor ve Konyaspor ilgileniyor.

31 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

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