Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Umut Nayir

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki futbolcunun transferini hafta içinde resmiyete dökmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un takıma katılmasının ardından Umut Nayir'in sarı-lacivertli kulübe veda etmesi bekleniyor.
Umut Nayir ile Süper Lig'den Rizespor ve Konyaspor ilgileniyor.
31 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki futbolcunun transferini hafta içinde resmiyete dökmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un takıma katılmasının ardından Umut Nayir'in sarı-lacivertli kulübe veda etmesi bekleniyor.
Umut Nayir ile Süper Lig'den Rizespor ve Konyaspor ilgileniyor.
31 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.
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