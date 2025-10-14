Fenerbahçe'de ayrılık planı netleşti: En Nesyri

Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bırakan Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda devre arasında yapacağı transfer politikasını da belirledi.



Bu sezon 8 maçta 4 gol atmasına rağmen performansından memnun olunmayan Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılması planlanıyor.



Körfez kulüplerinin son 1 yıldır deneyimli forveti yakından takip ettiği, ocak ayında resmi tekliflerin gelmesinin beklendiği gelen bilgiler arasında. Yönetim, yeni golcü konusunda da çalışmalara start verdi.



TAKIM İÇİ HUZURSUZLUK NEDENİYLE AYRILIĞA SICAK BAKIYOR



En Nesyri, bireysel olarak etkili performanslar sergilese de takım içindeki huzursuzluk nedeniyle ayrılığa sıcak bakıyor.



SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ



Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Faslı oyuncunun güncel piyasa değeri 24 milyon euro seviyesinde.



FENERBAHÇE PERFORMANSI



1.88 boyundaki santrfor, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 66 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 35 gol atıp 8 asist yaptı.



