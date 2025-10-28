Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali masada: Szymanski!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için ocak ayında sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.



Sky De'nin haberine göre, Polonyalı yıldız için Bundesliga kulüplerinin yakından takipte olduğu öğrenilirken, yönetim de ciddi bir teklif gelmesi hâlinde satış formülünü değerlendirmeye hazır.



SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR



Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.



Sarı-lacivertliler, tekliflerin resmiyete dökülmesi halinde masa başına oturmaya sıcak bakıyor. Ocak transfer döneminde Szymanski isminin çok konuşulması bekleniyor.



Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.







