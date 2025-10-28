28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali masada: Szymanski!

Almanya'dan talipleri bulunan Sebastian Szymanski için Fenerbahçe, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirecek.

28 Ekim 2025 13:11
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için ocak ayında sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.

Sky De'nin haberine göre, Polonyalı yıldız için Bundesliga kulüplerinin yakından takipte olduğu öğrenilirken, yönetim de ciddi bir teklif gelmesi hâlinde satış formülünü değerlendirmeye hazır. 

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.

Sarı-lacivertliler, tekliflerin resmiyete dökülmesi halinde masa başına oturmaya sıcak bakıyor. Ocak transfer döneminde Szymanski isminin çok konuşulması bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
