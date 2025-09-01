Fenerbahçe'de ayrılık: Diego Carlos

Fenerbahçe, 32 yaşındaki defans oyuncusu Diego Carlos'un Como'ya kiralandığını açıkladı.

01 Eylül 2025
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Diego Carlos'un yeni adresi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusunun İtalya Ligi takımlarından Como'ya kiralandığını duyurdu.

Transfer için yapılan açıklamada "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.



