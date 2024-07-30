Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe ile üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Arina Fedorovtseva Çin'e transfer olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe'de Arina Fedorovtseva ile yollar yarım sezonluğuna ayrıldı. Arina Fedorovtseva gelecek sezon Çin ekiplerinden Shanghai ile anlaştığını bildirdi. Fedorovtseva yaptığı paylaşımda,



"Merhaba benim adım Arina Fedorovtseva. Gelecek sezon Shanghai'da forma giyeceğimi duyurduğum için çok mutluyum. Eminim iyi bir Voleybol ve tutku göstereceğiz yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.



ÇİN'E GİDİŞ KARARI



Arina Fedorovtseva, Rus basınına Çin'e transfer olmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Tecrübe, ilk olarak tecrübelere dayanarak alınmış bir karardı. Kosheleva'nın videosunu izliyordum. Voleybolun diğer yüzünü gösterdiği için teşekkürler. Gerçekten zor olacak, bundan eminim. Bir sürü değerlendirme duydum beni konfor alanımdan çıkaracak, bu da benim gelişmemi sağlayacak şey olmasını umuyorum. İstanbul'da her şey çok iyi, her şey çok rahat. 3 yıldır aynı kulüpteyim. Herkesi tanıyorum, herkes beni tanıyor. Kendi hayatıma biraz karmaşıklık eklemek istedim. Genel olarak hayatta, hissettiğim şey bir challenge'a ihtiyacım varmış gibi, bu iyi bir kelime. Bu, bana daha fazla patlama yaşatacak türden bir adım olacak. Buna ikna oldum."



Gelecek sezon Şubat'a kadar Çin'de geçireceksin. Sezon bittikten sonrası için bir planın var mı?



"Kesinlikle var. yüzde 100. Sezonun Şubat'ta bitmesi gibi bir seçenek benim için yok."



'GONCHAROVA BENİM İÇİN BİR ÖRNEK'



"Dinamo Moskova'yı izleyerek büyüdüm. Doğal olarak da Goncharova benim için örnek bir isimdi ve hala öyle. Sanırım onun üzerine bir imajım oluştu. Söylediğim gibi, bir voleybolcunun hem sahada hem de saha dışında nasıl görünmesi gerektiğine dair bir imajım var."

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