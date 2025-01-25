Fenerbahçe'de Anderson Talisca için geri sayım

Fenerbahçe'de Anderson Talisca transferini tamamlamak için Suudi devletinin imzasını bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Anderson Talisca için geri sayım
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25 Ocak 2025 16:16
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi için geri sayıma geldi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de Talisca transferi için anlaşma tamam, Suudi devletinin imzası bekleniyor.

ANLAŞMA KAĞIDA DÖKÜLDÜ

Sarı-Lacivertli kulüp; oyuncuyla, menajeriyle ve kulübüyle her konuda anlaştı. Anlaşmalar kağıda döküldü.

Al Nassr, Suudi Arabistan'ın devlet fonuna ait bir kulüp olduğu için anlaşma detaylarını devlet kanalı inceleyecek. Bu rutin prosedürden sonra resmi imzalar atılacak.

Suudi Arabistan basını da geçtiğimiz günlerde Talisca'nın Al Nassr'daki takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurmuştu.

Al Nassr'da bu sezon 19 maçTA süre bulan Talisca, 8 kez gol sevinci yaşadı.

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