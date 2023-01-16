Fenerbahçe'de Altay kaleyi yine kapatamadı

Derbideki performansı sonrası ağır eleştirilere maruz kalan Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, ilk yarıda Sagal'ın kafa vuruşunda topu kornere çelmeyi başarırken, ikinci devrede Kitsiou'nun golüne engel olamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Altay kaleyi yine kapatamadı
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16 Ocak 2023 11:32
Altay Bayindir
Altay Bayindir
Fenerbahçe
Derbideki performansı sonrası ağır eleştirilere maruz kalan Fenerbahçe'nin kalecisi ve kaptanı Altay Bayındır, bu psikolojiyle Gaziantep FK karşısında sahadaydı.

Altay, ilk yarıda Sagal'ın kafa vuruşunda topu kornere çelmeyi başarırken, ikinci devrede Kitsiou'nun golüne engel olamadı.

ÜST ÜSTE 3. KEZ KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

En son 4-0 kazanılan Hatay maçında gol yemeyen tecrübeli file bekçisi, Antep mücadelesiyle birlikte ise üst üste 3. kez kalesini gole kapatamadı. Altay, 3 şutun 2'sini, Antep'te de Günay, 6şutun 4'ünde rakiplerine geçit vermedi. 

 
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