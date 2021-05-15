Fenerbahçe'de Ali Koç adaylığını açıklayacak

Fenerbahçe'de seçim süreci için geri sayım başladı. Başkan Ali Koç, Kayserispor maçından sonra adaylığını resmi olarak açıklayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ali Koç adaylığını açıklayacak
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15 Mayıs 2021 11:21
Fenerbahçe'de ligin bitiminin ardından seçim süreci ateşinin yakılması bekleniyor.

Kayserispor karşılaşmasının ardından sarı-lacivertlilerde ilk gelişme Ali Koç cephesinde yaşanacak.

Başkanlıktaki 3. sezonunu tamamlayan Koç'un, sportif olarak istenilen başarıyı yakalayamamasına rağmen 5-6 Haziran'da gerçekleşecek seçimde aday olup olmayacağı merak ediliyordu.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Özellikle Sivas yenilgisi sonrası sosyal medyada büyük tepki gören Koç'un, bugünkü Kayserispor mücadelesinden sonra adaylığını açıklayacağı belirtildi.

3 yıl daha görev talep edeceği belirtilen Koç'un, ilk başkan adayı olduğu dönemde sarf ettiği, "Benim 6 yıla ihtiyacım var" sözünü tutma adına da yeniden aday olacağı ifade ediliyor. Ancak yönetimde ciddi değişikliklere gidilecek.


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