Fenerbahçe'de Ali Koç adaylığını açıklayacak

Fenerbahçe'de ligin bitiminin ardından seçim süreci ateşinin yakılması bekleniyor.



Kayserispor karşılaşmasının ardından sarı-lacivertlilerde ilk gelişme Ali Koç cephesinde yaşanacak.



Başkanlıktaki 3. sezonunu tamamlayan Koç'un, sportif olarak istenilen başarıyı yakalayamamasına rağmen 5-6 Haziran'da gerçekleşecek seçimde aday olup olmayacağı merak ediliyordu.



Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Özellikle Sivas yenilgisi sonrası sosyal medyada büyük tepki gören Koç'un, bugünkü Kayserispor mücadelesinden sonra adaylığını açıklayacağı belirtildi.



3 yıl daha görev talep edeceği belirtilen Koç'un, ilk başkan adayı olduğu dönemde sarf ettiği, "Benim 6 yıla ihtiyacım var" sözünü tutma adına da yeniden aday olacağı ifade ediliyor. Ancak yönetimde ciddi değişikliklere gidilecek.



