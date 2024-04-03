Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi kriz: 3 sakatlık

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.
İSMAİL YÜKSEK KADRODA YOK
Üst adalesinde ödem olan İsmail Yüksek, bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı.
KÖTÜ HABER: 2 SAKATLIK DAHA
Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek'in ardından sakatlıkları bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş da Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı. 3 ismin yokluğuyla birlikte sarı-lacivertlilerde orta saha rotasyonu daraldı.
TIKLA, BİLYONER'DE HEMEN OYNA
EKSİKLER ÇOĞALDI
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel de bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.
Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in durumlarına ise maç saatinde karar verilecek. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışırken, Cengiz Ünder son antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalıştı. Ferdi Kadıoğlu ise antrenmanın bazı bölümlerinde takımla birlikte çalıştı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
İSMAİL YÜKSEK KADRODA YOK
Üst adalesinde ödem olan İsmail Yüksek, bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı.
KÖTÜ HABER: 2 SAKATLIK DAHA
Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek'in ardından sakatlıkları bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş da Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı. 3 ismin yokluğuyla birlikte sarı-lacivertlilerde orta saha rotasyonu daraldı.
TIKLA, BİLYONER'DE HEMEN OYNA
EKSİKLER ÇOĞALDI
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel de bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.
Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in durumlarına ise maç saatinde karar verilecek. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışırken, Cengiz Ünder son antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalıştı. Ferdi Kadıoğlu ise antrenmanın bazı bölümlerinde takımla birlikte çalıştı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
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