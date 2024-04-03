Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi kriz: 3 sakatlık

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Fred ve Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi kriz: 3 sakatlık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2024 13:12
Son güncelleme 03 Nisan 2024 14:14
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.

İSMAİL YÜKSEK KADRODA YOK

Üst adalesinde ödem olan İsmail Yüksek, bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı.

KÖTÜ HABER: 2 SAKATLIK DAHA

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek'in ardından sakatlıkları bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş da Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı. 3 ismin yokluğuyla birlikte sarı-lacivertlilerde orta saha rotasyonu daraldı.

TIKLA, BİLYONER'DE HEMEN OYNA



EKSİKLER ÇOĞALDI

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel de bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in durumlarına ise maç saatinde karar verilecek. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışırken, Cengiz Ünder son antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalıştı. Ferdi Kadıoğlu ise antrenmanın bazı bölümlerinde takımla birlikte çalıştı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.




GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery