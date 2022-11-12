Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Giresunspor karşılaşmasında forma giyemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 7 eksik
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12 Kasım 2022 17:14
Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 7 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres ile cezalı Michy Batshuayi, zorlu müsabakada yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra Joshua King de teknik heyet kararıyla kadroya giremedi.

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