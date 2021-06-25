Fenerbahçe'de 16 madde kabul edildi!

Fenerbahçe'de akıbeti büyük bir merak konusu olan ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın "kabul edilmemesi gerekir" dediği tüzüğün 16. maddesi genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.



16. MADDE



"Spor şubeleri ve ticari faaliyetlerin yeniden yapılanması hakkında yönetime yetki verilmesi. Satış, satın alma, birleşme, bölünme, tekstil dahil her türlü işlemin yapılması, şirket kurulması, yatırım ortaklarının kurulması, var olan şirketlere ortak olunması, her türlü gayrimenkul alımı yapılması/satılması, kulübe ait hisselerin satışı ve/veya geri alınması..."



16. MADDE İÇİN AZİZ YILDIRIM NE DEDİ?



"Bu maddelerde şirketi alıp devrediyor, ama soyut. Somut yok. Gayrimenkulleri, hisse senetlerini satıyor. Burada bir rakam belli değil. 16. maddeyi çeksinler. Bu maddelerini güzelce anlatsınlar. Benim anlayacağım, herkesin anlayacağı şekilde. Öyle yapsınlar. Bir ay içinde genel kurul yapsınlar ve orada kabul edelim. Bunun arkasından kulübü de satıyoruz diyebilirler. 16. maddeye karşıyım"



ÜÇ YENİ ŞUBENİN AÇILMASINA ONAY



Öte yandan Fenerbahçe'de Paralimpik spor, E-Spor ve Kadın Futbol şubesi açılması oy çokluğu ile kabul edildi.



AİDAT ÜCRETİ 500 TL OLDU



Ayrıca Fenerbahçe Kulübü'nün kongre üyeleri için 50 TL olan yıllık aidat ücreti, 500 TL'ye çıkarıldı.



