Fenerbahçe: "Buluştular"

Fenerbahçe, Filip Kostic ile Dusan Tadic'in fotoğraflarını paylaştı ve bu paylaşımına, "Buluştular." yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe: 'Buluştular'
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10 Eylül 2024 13:55
Son güncelleme 10 Eylül 2024 14:12
Fenerbahçe, yeni transferi Filip Kostic için Dusan Tadic ile birlikte bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli takım, Sırbistan Milli Takımı'ndan arkadaş olan ikili için, "Buluştular." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Dusan Tadic & Filip Kostic






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