Fenerbahçe: 'Buluştular'

Fenerbahçe, yeni transferi Filip Kostic için Dusan Tadic ile birlikte bir paylaşım yaptı.
Sarı-lacivertli takım, Sırbistan Milli Takımı'ndan arkadaş olan ikili için, "Buluştular." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Dusan Tadic & Filip Kostic
Sarı-lacivertli takım, Sırbistan Milli Takımı'ndan arkadaş olan ikili için, "Buluştular." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Dusan Tadic & Filip Kostic