Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde İsmet Taşdemir'in yönetimindeki Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Fenerbahçe'nin gollerini 15. dakikada Youssef En-Nesyri ve 55. dakikada Edin Dzeko kaydetti.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 20'ye yükseltirken, Bodrum FK 10 puanda kaldı. Fenerbahçe, bu maçla birlikte bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 iç saha maçının 3'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken, Bodrum FK evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Manchester United maçının kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı.Portekizli çalıştırıcı, Manchester United müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdüğü isimlerden Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'yi Bodrum FK maçında yedek soyundururken, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'ya şans verdi. Mourinho, cezalı olan Fred'in yerine de İsmail Yüksek'i oynattı.Sipay Bodrum FK karşısında kalede Dominik Livakovic'e şans veren Mourinho, savunma 4'lüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu.Orta sahada İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'e şans veren Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK karşılaşması öncesinde Ülker Stadı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerde dev Türk bayrakları açarken, koreografide Mustafa Kemal Atatürk'ün tribünün tamamını kaplayan posterine yer verdi.Saha kenarında Türki Cumhuriyetlerin tamamının bayrakları dalgalandırılırken, 'Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer Olacaktır' pankartı da asıldı.Fenerbahçe ve Bodrum FK forması giyen futbolcular, ortak taşıdıkları 'Yaşasın Cumhuriyet' yazılı pankartla sahaya çıktı.Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, ligde 7 maç aradan sonra 11'de şans buldu.Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci; Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Samsunspor müsabakalarında oyuna sonradan dahil olurken Göztepe ve Onvo Antalyaspor maçlarında ise süre almadı.Fenerbahçe'de sarı kart cezası sebebiyle Sipay Bodrum FK maçında takımı yalnız bırakan Fred'in yokluğunda İsmail Yüksek, bir maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü.Ligin ilk 5 haftalık periyodunda oynanan maçlarda 90 dakika sahada kalan İsmail, Galatasaray ve Onvo Antalyaspor müsabakalarında 45 dakika forma giyerken, son oynanan Samsunspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle süre alamamıştı.Sakatlığını atlattıktan sonra Manchester United karşısında son 11 dakikada oyuna dahil olan İsmail Yüksek, Fred'in yokluğunda ilk 11'deki yerini aldı.Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Sipay Bodrum FK karşısında forvette Edin Dzeko-Youssef En-Nesyri ikilisini tercih etti.Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan müsabakada takımı çift forvet olarak sahaya süren Mourinho, 6'sı lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere 9 maç aradan sonra çift forvetli sisteme döndü.Karşılaşma öncesinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.Saygı duruşunun ardından taraftarlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye bağırdı.Maçın 15. dakikasında Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağ kanattan İrfan'ın yaptığı ortada kaleci Sousa topu sektirdi, boşta kalan topu En-Nesyri kafayla ağlara gönderdi.En-Nesyri, bu golüyle birlikte Fenerbahçe'de 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Youssef En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerdeki tüm golleri kafayla geldi. 27 yaşındaki futbolcu, Göztepe, Manchester United ve Bodrum FK ağlarını kafayla havalandırdı.Maçın 19. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanattan Saint-Maximin'in yaptığı orta ceza alanı önüne açıldı. İrfan Can'ın gelişine yaptığı vole vuruşu kaleci güçlükle çeldi.Maçın ilk yarısında yaşanan iki ayrı pozisyonda İrfan Can'dan aldığı paslarla sağ kanattan ceza alanına giren Osayi-Samuel, bu iki pozisyonda da pas vermek yerine şuta gitti ve iki pozisyonda da kaleci Sousa başarılı oldu.Maçın 55. dakikasında Fenerbahçe, Edin Dzeko ile durumu 2-0'a getirdi. Orta alanda topu kapan Sofyan Amrabat topu tek pasla Dzeko'ya aktardı, kaleci ile karşı karşıya kalan Dzeko yerden bir vuruşla durumu 2-0'a getirdi.Dzeko, bu golüyle birlikte bu sezon 16 maçta 10 gole ulaştı.Maçın 70. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose MOurinho aynı anda tam değişiklik yaptı. Fenerbahçe'de; Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Cenk Tosun ve Szymanski oyuna dahil oldu. En-Nesyri, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Maximin kenara geldi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.13. dakikada Kostic'ten kaptığı topla ceza sahasına giren Seferi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.19. dakikada sol kanatta iki kişiyi çalımlayarak geçen Saint-Maximin'in ortasında, İrfan Can Kahveci ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa'nın çeldiği topu, Dzeko kafayla En-Nesyri'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.27. dakikada Saint-Maximin, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek çaprazdaki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.38. dakikada Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Osayi-Samuel, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.42. dakikada İrfan Can'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, top yandan auta çıktı.53. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Osayi-Samuel, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Kostic'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.82. dakikada sol kanattaki Cenk Şen'in ortasında Taylan Antalyalı altıpas içinde topla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.ÜlkerMehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl UstaLivakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Kostic, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Oğuz Aydın), İsmail Yüksek (Dk. 70 Szymanski), Amrabat, Saint-Maximin (Dk. 70 Tadic), En-Nesyri (Dk. 69 Cenk Tosun), Dzeko (Dk. 87 Mert Hakan Yandaş)Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 46 Fredy), Mohammed, Seferi (Dk. 78 Haqi), Samet Yalçın (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Dimitrov (Dk. 69 Gökdeniz Bayraktar), Puşcaş (Dk. 69 Brazao)Dk. 15 En-Nesyri, Dk. 55 Dzeko (Fenerbahçe)Dk. 24 Amrabat, Dk. 80 Szymanski (Fenerbahçe), Dk. 30 Samet Yalçın (Sipay Bodrum FK)