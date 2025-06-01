Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Boşnak asıllı milli basketbolcusu Tarık Biberoviç'in sol diz ön çapraz bağında zorlanma tespit edildiği bildirildi.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tarık'ın Türk Telekom ile 29 Mayıs Cumartesi günü yapılan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında sol dizinden sakatlandığı hatırlatıldı.Yapılan kontrollerde milli basketbolcunun ön çapraz bağda zorlanma tespit edildiği, ilerleyen süreçte yapılan detaylı tetkiklerde de farklı bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.Tedaviye başlandığının vurgulandığı açıklamada, "Tarık Biberoviç'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.