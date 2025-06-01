01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
19:00
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
19:00
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
0-027'
01 Haziran
Spezia-Cremonese
21:30
01 Haziran
Almeria-Tenerife
19:30
01 Haziran
Racing Santander-Granada
19:30
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
19:30
01 Haziran
Levante-Eibar
19:30
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
19:30
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
19:30
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
19:30
01 Haziran
Cordoba-Albacete
22:00
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
20:00
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
19:30
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
3-028'
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
1-027'
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-128'
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
0-028'
01 Haziran
Molde-Viking
20:15
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
23:00
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
22:00
01 Haziran
Juventude-Gremio
22:00
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
21:45
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
0-023'
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
18:30
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
1-0DA
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
0-026'
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
0-0DA
01 Haziran
Sirius-AIK
2-0DA
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
19:00

Fenerbahçe Beko'ya Biberovic'ten kötü haber!

Fenerbahçe Beko'nun milli oyuncusu Tarık Biberoviç, play-off çeyrek final maçında sol dizinden sakatlandı. Yapılan kontrollerde ön çapraz bağında zorlanma tespit edildi.

calendar 01 Haziran 2025 17:14 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 17:25
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe Beko'ya Biberovic'ten kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Boşnak asıllı milli basketbolcusu Tarık Biberoviç'in sol diz ön çapraz bağında zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tarık'ın Türk Telekom ile 29 Mayıs Cumartesi günü yapılan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında sol dizinden sakatlandığı hatırlatıldı.


Yapılan kontrollerde milli basketbolcunun ön çapraz bağda zorlanma tespit edildiği, ilerleyen süreçte yapılan detaylı tetkiklerde de farklı bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Tedaviye başlandığının vurgulandığı açıklamada, "Tarık Biberoviç'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.