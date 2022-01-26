Fenerbahçe Beko teknik ekibinde 2 Kovid-19 vakası

Fenerbahçe Beko teknik ekibinden iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko teknik ekibinde 2 Kovid-19 vakası
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26 Ocak 2022 13:52
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı teknik ekibinden iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızda teknik ekibimizden iki kişinin Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.

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