Fenerbahçe Beko teknik ekibinde 2 Kovid-19 vakası

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı teknik ekibinden iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızda teknik ekibimizden iki kişinin Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızda teknik ekibimizden iki kişinin Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.