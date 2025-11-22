Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da seriyi sürdürdü!

EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Partizan' konuk oldu



Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler, 99-87'lik skorla kazandı.





Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmaya 14-0'lık seriyle etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 24-11 önde bitirdi.

İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle şut atan Mikael Jantunen ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, devre arasına 56-39 üstün gitti.Partizan, üçüncü çeyrekte Sterling Brown'ın skorer performansıyla farkı düşürse de sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 75-68 önde giren taraf oldu.Son periyotta farkı tekrar açan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 99-87 galip ayrıldı.Jantunen, 19 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Brown'ın 27 sayısı, yenilgiyi önleyemedi.Sarı-lacivertli takım, üst üste 4. olmak üzere 7. galibiyetini aldı. Partizan ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Belgrade Arena



HAKEMLER: Mehdi Difallah, Emilio Perez, Amit Balak



PARTIZAN: Milton 13, Washington 11, Pokusevski 2, Brown 27, Bonga 8, Fernando 8, Jones 18, Calathes, Muurinen, Osetkowski, Bosnjakovic



FENERBAHÇE BEKO: Bacot Jr 3, Baldwin IV 15, Melli 11, Horton-Tucker 6, Boston Jr 4, Biberovic 14, Jantunen 19, Hall 9, Colson 12, Birch 6



1'İNCİ PERİYOT: 11-24



DEVRE: 39-56



3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-75



