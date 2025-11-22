21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
5-0
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
1-1
21 Kasım
Valencia-Levante
1-0
21 Kasım
Nice-Marsilya
1-5
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
1-0
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
1-2
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
0-0
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da seriyi sürdürdü!

EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 mağlup etti.

22 Kasım 2025 00:37
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da seriyi sürdürdü!
EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Partizan' konuk oldu

Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler, 99-87'lik skorla kazandı.

Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmaya 14-0'lık seriyle etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 24-11 önde bitirdi.



İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle şut atan Mikael Jantunen ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, devre arasına 56-39 üstün gitti.

Partizan, üçüncü çeyrekte Sterling Brown'ın skorer performansıyla farkı düşürse de sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 75-68 önde giren taraf oldu.

Son periyotta farkı tekrar açan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 99-87 galip ayrıldı.

Jantunen, 19 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Brown'ın 27 sayısı, yenilgiyi önleyemedi.

Sarı-lacivertli takım, üst üste 4. olmak üzere 7. galibiyetini aldı. Partizan ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Belgrade Arena

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Emilio Perez, Amit Balak

PARTIZAN: Milton 13, Washington 11, Pokusevski 2, Brown 27, Bonga 8, Fernando 8, Jones 18, Calathes, Muurinen, Osetkowski, Bosnjakovic

FENERBAHÇE BEKO: Bacot Jr 3, Baldwin IV 15, Melli 11, Horton-Tucker 6, Boston Jr 4, Biberovic 14, Jantunen 19, Hall 9, Colson 12, Birch 6

1'İNCİ PERİYOT: 11-24

DEVRE: 39-56

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-75

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.