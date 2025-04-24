Fenerbahçe Beko, Paris karşısında 2-0 öne geçti!

THY Euroleague Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Paris Basketbol'u 89-72 mağlup etti ve 2-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Paris karşısında 2-0 öne geçti!
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24 Nisan 2025 22:40

THY Euroleague Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 89-72 kazandı ve seride 2-0 öne geçti. 

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak.

1. PERİYOT: 29-20
DEVRE: 61-38
3. PERİYOT: 76-57

Serinin üçüncü maçı 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde TSİ 21.30'da oynanacak.

Sezonda iki ekip arasında oynanan üç maçı da Fenerbahçe Beko kazandı.

Normal sezonda deplasmanda 87-83, sahasında ise 101-100'lük skorla rakibini yenen sarı-lacivertliler play-off serisinin ilk maçında da parkeden 83-78 galip ayrıldı.

 
 

 

 

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