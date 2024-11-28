Fenerbahçe Beko'nun konuğu Armani Milan

THY Euroleague'de 12. haftasında Fenerbahçe Beko, 29 Kasım Cuma günü İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Armani Milan
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28 Kasım 2024 14:42
Basketbol THY Euroleague'de 12. haftasında Fenerbahçe Beko, 29 Kasım Cuma günü İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.

Avrupa Ligi çıktığı son 6 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 29 Kasım Cuma günü saat 20.45'te karşılaşacak. Mücadele, S Sport 2, S Sport Plus, EXXEN ve Bilyoner TV'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de 9 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider durumda bulunurken EA7 Emporio Armani Milan ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

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