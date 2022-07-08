Fenerbahçe Beko, Iffe Lundberg'in peşinde

Gard arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Danimarkalı oyuncu Iffe Lundberg'i gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Iffe Lundberg'in peşinde
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08 Temmuz 2022 16:28
Yeni sezon planlaması doğrultusunda gard arayışlarına devam eden Fenerbahçe Beko, Elie Okobo, Tyler Dorsey gibi isimlerden aradığını bulamayınca rotasını başka bir oyuncuya döndürdü.

YENİ HEDEF LUNDBERG

Sportando'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezonun mart ayında CSKA Moskova'dan ayrılan ve sezonu NBA ekiplerinden Phoenix Suns'ta tamamlayan Danimarkalı gard Iffe Lundberg ile yakından ilgileniyor.

ITOUDIS İLE ÇALIŞTI

Haberde; CSKA Moskova'da, Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü Dimitris Itoudis ile çalışma fırsatı bulan 27 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

1.93 boyundaki Lundberg, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova formasıyla THY Euroleague'de 9.9 sayı ortalaması, 2.4 ribaunt ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

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