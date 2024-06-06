Fenerbahçe'den Ndidi'ye teklif hazırlığı

Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, kulübüyle olan sözleşmesini yenilemedi.
İngiliz ekibinden ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Ndidi'nin Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.
Jose Mourinho'nun talebiyle orta sahaya mutlaka takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklif yapmayı planladığı öğrenildi.
2017'den Genk'ten 17.6 milyon Euro'ya Leicester'a giden Ndidi, burada 273 maç çıktı, 17 gol ve 17 asistlik katkı sağladı.
İngiliz ekibinden ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Ndidi'nin Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.
Jose Mourinho'nun talebiyle orta sahaya mutlaka takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklif yapmayı planladığı öğrenildi.
2017'den Genk'ten 17.6 milyon Euro'ya Leicester'a giden Ndidi, burada 273 maç çıktı, 17 gol ve 17 asistlik katkı sağladı.