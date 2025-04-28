Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u bir kez daha yenmesi halinde THY Euroleague Dörtlü Final biletini alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor
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28 Nisan 2025 14:25

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak. 

Adidas Arena oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, 19 Nisan Salı günü kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.

Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.

Fenerbahçe Beko, normal sezonda ise Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83, sahasında da 101-100 mağlup etti.

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