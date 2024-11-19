Fenerbahçe Beko, deplasmanda Virtus Bologna'ya konuk oluyor

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 11. haftanın açılış maçında çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, deplasmanda Virtus Bologna'ya konuk oluyor
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19 Kasım 2024 13:26
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 11. haftanın açılış maçında çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.

Bologna'daki Unipol Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'tan yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Geride kalan 10 karşılaşmada sadece 2 kez kazanabilen İtalyan temsilcisi ise THY EuroLeague'deki 18 takım arasında 17. sırada yer aldı.

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