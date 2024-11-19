Fenerbahçe Beko, deplasmanda Virtus Bologna'ya konuk oluyor

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 11. haftanın açılış maçında çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.
Bologna'daki Unipol Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'tan yayımlanacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Geride kalan 10 karşılaşmada sadece 2 kez kazanabilen İtalyan temsilcisi ise THY EuroLeague'deki 18 takım arasında 17. sırada yer aldı.
Bologna'daki Unipol Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'tan yayımlanacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Geride kalan 10 karşılaşmada sadece 2 kez kazanabilen İtalyan temsilcisi ise THY EuroLeague'deki 18 takım arasında 17. sırada yer aldı.