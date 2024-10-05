Fenerbahçe Beko'dan transfer kararı!

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin'in ağır sakatlığı sonrası Manisa Basket'ten Saben Lee'yi transfer ediyor.

Haber; Eurohoops, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe Beko'dan transfer kararı!
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05 Ekim 2024 14:39
THY EuroLeague'in ilk haftasında Olympiakos'u deviren Fenerbahçe Beko'da takımın yıldız isimlerinden Scottie Wilbekin ise ilk çeyrekte bir sakatlık yaşamıştı.

Wilbekin yaşadığı sakatlık sonrasında maça devam edemezken başarılı oyuncudan kötü haber gelmiş ve ön çarpaz bağlarının koptuğu açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Beko kısa rotasyonuna takviye için harekete geçti.

FENERBAHÇE, LEE İLE ANLAŞMAYA YAKIN

Eurohoops'un haberine göre; Fenerbahçe Beko, Manisa Basket forması giyen Saben Lee ile anlaşmaya yakın.

MURCIA'YA 36 SAYI ATTI

Saben Lee, Manisa Basket formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde UCAM Murcia deplasmanında 36 sayı * 6 ribaund – 6 asist ile oynamış ve takımını galibiyete taşımıştı.

NBA'DE 4 TAKIMDA OYNADI

25 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyun kurucu, 2020 NBA draftında 2. tur 38. sıradan Utah Jazz tarafından seçildi.

Saben Lee, bu sezon Manisa ile Türkiye'ye gelmeden önce NBA'de Detroit Pistons, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers ve Phoenix Suns formaları giydi.

 

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