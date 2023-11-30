Fenerbahçe Beko'dan MUCİZEVİ galibiyet!

THY EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 100-99 yendi.



THY EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko geriden gelip kazandı.



Fenerbahçe Beko'da Marku Guduric 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.



Real Madrid'de 33 sayı üreten Facundo Campazzo, EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.



Bu sonuçla birlikte dört maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe Beko, toplamda 6. galibiyetini aldı.



10'da 10 yaparak İstanbul'a gelen Real Madrid, bu sezon EuroLeague'deki ilk yenilgisini yaşadı.





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