Fenerbahçe Beko'dan Iffe Lundberg hamlesi

Fenerbahçe Beko, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan ve uzun süre parkelerden uzak kalacak olan Raul Neto'nun boşluğunu doldurmayı hedefliyor.
Sırp basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Beko, Bologna forması giyen 28 yaşındaki 1.93'lük gard Iffe Lundberg için hamle yaptı.
Itouidis'in 2021-22'de CSKA Moskovo'dan tanıdığı oyuncu olan Lundberg için görüşmelere başlanacağı öne sürüldü.
Öte yandan İtalyan ekibi Bologna'nın da uygun bir teklif gelmesi durumunda Danimarkalı oyuncunun gidişine izin verebileceği ifade edildi.
Sırp basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Beko, Bologna forması giyen 28 yaşındaki 1.93'lük gard Iffe Lundberg için hamle yaptı.
Itouidis'in 2021-22'de CSKA Moskovo'dan tanıdığı oyuncu olan Lundberg için görüşmelere başlanacağı öne sürüldü.
Öte yandan İtalyan ekibi Bologna'nın da uygun bir teklif gelmesi durumunda Danimarkalı oyuncunun gidişine izin verebileceği ifade edildi.