Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk kutlamaları!

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde karşılaştığı Anadolu Efes'i 3-1 ile geçerek 2021-22 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı ile sponsor Beko yetkilileri, şampiyonluk pastası kesti.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, kulübün yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko idari ve teknik heyeti ile oyuncular katıldı. Hatıra fotoğraflarının da çekildiği etkinlikte, Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı ve takım sponsor Beko yetkilileri yer aldı.



Şampiyonluk pastasını, başantrenör Aleksandar Djordjevic ile Akın Garzanlı alkışlar eşliğinde kesti. Şampiyonluğu değerlendiren Garzanlı, "Uzun yıllardır aile gibiyiz. Çok konsantre bir takım. Güzel bir kupayla taçlandırdılar. Gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz. Zor bir sezondu. Sonunda müthiş bir final. Sadece bireylerin ortaya çıktığı değil, bir takımın ön plana çıktığı, herkesin sonuna kadar mücadele ettiği bir zafer oldu." ifadelerini kullandı.



Yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu ise Beko'nun bir dünya markası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İki tarafın da idealleri var. Fenerbahçe Avrupa'da 1 numara olmak istiyor. Zaten her zaman ilk üç takımdan biri olarak anılan Fenerbahçe, Avrupa'da 1 numara olmak istiyor, bunun için çabalıyor. Beko da kendi alanında dünyada 1 numara olmak istiyor. Hedeflerimiz, stratejilerimiz, hayallerimiz örtüşüyor."





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