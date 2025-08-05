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Fenerbahçe beklemeye geçti, Aston Villa devreye girdi!

Fenerbahçe'nin transferi için beklemeye geçtiği Marco Asensio için Aston Villa, oyuncu için harekete geçti. İngiliz ekibinin, İspanyol oyuncuyu kiralamak için PSG'nin kapısını çaldığı gelen haberler arasında.

calendar 05 Ağustos 2025 08:17
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe beklemeye geçti, Aston Villa devreye girdi!
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Fenerbahçe, Marco Asensio'yu transfer etmek için Paris Saint-Germain'le anlaşmaya vardı ancak sarı lacivertliler, İspanyol oyuncuyu ikna edemedi.

ASTON VILLA HAREKETE GEÇTİ

PSG'nin başarılı 10 numarası için sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçen sezon İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Asensio için Ada ekibi yeniden harekete geçti. Aston Villa'nın yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak için PSG'nin kapısını çaldığı gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE BEKLEMEDE

29 yaşındaki 10 numara için Fenerbahçe'nin şu an beklemeye geçtiği öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçen sezon Aston Villa'da kiralık oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 10 gol, 5 asistlik performans gösterdi. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 

 
 

 


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