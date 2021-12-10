Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde iç sahada kazanamadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda iç sahada çıktığı 3 müsabakayı da kazanamadı.



Royal Antwerp ve Eintracht Frankfurt ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise mağlup oldu.



Eintracht Frankfurt, grup lideri olarak son 16 turunda



D Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.



Oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Almanya temsilcisi, adını direkt son 16 turuna yazdırdı.



Son maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'e 1-0 yenilen Olympiakos ise D Grubu'nu 9 puanla 2. sırada bitirdi. Yunanistan ekibi, Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.



Royal Antwerp ise hanesine yazdırdığı 5 puanla grubu son sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına veda etti.





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