Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde iç sahada kazanamadı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında konuk ettiği Frankfurt'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nde iç sahada çıktığı 3 maçı da kazanamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde iç sahada kazanamadı
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10 Aralık 2021 00:02
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda iç sahada çıktığı 3 müsabakayı da kazanamadı.

Royal Antwerp ve Eintracht Frankfurt ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise mağlup oldu.

Eintracht Frankfurt, grup lideri olarak son 16 turunda

D Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Almanya temsilcisi, adını direkt son 16 turuna yazdırdı.

Son maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'e 1-0 yenilen Olympiakos ise D Grubu'nu 9 puanla 2. sırada bitirdi. Yunanistan ekibi, Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.

Royal Antwerp ise hanesine yazdırdığı 5 puanla grubu son sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına veda etti.


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