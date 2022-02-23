Fenerbahçe, Avrupa'da ilk maçı kaybettiği turları geçemiyor

Sadece Göteborg'u eledi

İlk maçı kaybettiği turlar

Sezon Kulvar Rakip İlk maç (FB-Rakip) Rövanş (FB-Rakip) 1961-62 Şampiyon Kulüpler Kupası Nürnberg (Almanya) 1-2 0-1 1963-64 Kupa Galipleri Kupası MTK (Macaristan) 0-2 3-1 ve 0-1 1964-65 Şampiyon Kulüpler Kupası DWS (Hollanda) 1-3 0-1 1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası Ajax (Hollanda) 0-2 0-2 1970-71 Şampiyon Kulüpler Kupası Carl Zeiss Jena (Almanya) 0-4 0-1 1972-73 UEFA Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 0-3 1-0 1973-74 UEFA Kupası Nice (Fransa) 0-4 2-0 1974-75 Şampiyon Kulüpler Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 1-2 0-2 1975-76 Şampiyon Kulüpler Kupası Benfica (Portekiz) 0-7 1-0 1977-78 UEFA Kupası Aston Villa (İngiltere) 0-4 0-2 1979-80 Kupa Galipleri Kupası Arsenal (İngiltere) 0-2 0-0 1980-81 UEFA Kupası Bero (Bulgaristan) 0-1 1-2 1983-84 Şampiyon Kulüpler Kupası Bohemians (Çekya) 0-1 0-4 1984-85 UEFA Kupası Fiorentina (İtalya) 0-1 0-2 1985-86 Şampiyon Kulüpler Kupası Göteborg (İsveç) 0-4 2-1 1989-90 Şampiyon Kulüple Kupası Sparta Prag (Çekya) 1-3 1-2 1990-91 UEFA Kupası Atalanta (İtalya) 0-1 1-4 1994-95 UEFA Kupası Cannes (Fransa) 0-4 1-5 1995-96 UEFA Kupası Real Betis (İspanya) 1-2 0-2 1998-99 UEFA Kupası Göteborg (İsveç) 1-2 1-0 2002-03 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Feyenoord (Hollanda) 0-1 0-2 2004-05 UEFA Kupası Real Zaragoza (İspanya) 0-1 1-2 2006-07 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Dinamo Kiev (Ukrayna) 1-3 2-2 2009-10 UEFA Avrupa Ligi Lille (Fransa) 1-2 1-1 2010-11 UEFA Avrupa Ligi play-off PAOK (Yunanistan) 0-1 1-1 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Spartak Moskova (Rusya) 1-2 1-1 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Arsenal (İngiltere) 0-3 0-2 2016-17 UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Krasnodar (Rusya) 0-1 1-1 2017-18 UEFA Avrupa Ligi play-off Vardar (Kuzey Makedonya) 0-2 1-2 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Benfica (Portekiz) 0-1 1-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Perşembe günü Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi.Slavia Prag karşısında İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, yarın deplasmanda son 16 turuna yükselebilmek için sahaya çıkacak.Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi.1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde ilk maçta kaybettiği eşleşmeler ve aldığı sonuçlar şöyle: